Челябинцы скупают места на базах отдыха, несмотря на рост цен

На Южном Урале растет спрос на базы отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области растет спрос на внутренний туризм, несмотря на всеобщее повышение стоимости отдыха. Об этом URA.RU сообщили несколько владельцев и управляющих баз отдыха и горнолыжных курортов.

«Путевки на май полностью раскуплены, половина лета также уже забронирована. Стоимость путевок мы повышать не стали, однако цена питания изменилась в среднем на 30-40% в связи с ростом цен на продукты», — уточнила управляющая семейным курортом «Утес» Екатерина Захарова.

Растущий спрос на путевки отметили на базе отдыха «Добрый лось», которая расположена в Еткульском районе рядом с поселком Шеломенцево. «Мы несколько лет не повышали стоимость отдыха, накладные расходы за это время выросли. В 2021 году путевки станут дороже на 15%, но это не мешает нашим гостям активно бронировать нужные даты», — уточнили на базе отдыха.

«Повышение цен составит в этом году 10%. Уже сейчас активно раскупают путевки на майские праздники и летний отдых», — заявил владелец ООО «Горнолыжный центр «Солнечная долина» Олег Сиротин. Он добавил, что в этом году сняли все ограничения минувшего года, когда была объявлена пандемия коронавируса. «До 1 мая у нас предлагается возможность раннего бронирования по прежним ценам, затем цены вырастут в среднем на 10-15 процентов. Сейчас еще есть возможность запланировать свой отдых, но с каждым днем вариантов становится меньше», — уточнила управляющая базы отдыха «Золотой пляж» Александра Губина.

Все респонденты отмечают, что летний отдых будет зависеть от погодных условий. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о том, что лето будет теплым с температурой равной или выше нормы.