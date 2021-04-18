«Боровская» птицефабрика не раз попадала в скандалы из-за свалок помета Фото: Илья Московец © URA.RU

Возле свалки птичьего помета в окрестностях поселка Боровский (Тюменская область) установили таблички с именем бывшего высокопоставленного чиновника, директора местной птицефабрики Евгения Несвата. Снимки опубликованы в группе «Наш Столичный | Тюменский район» в соцсети «ВКонтакте».

«В окрестностях поселка Боровский обнаружены именные таблички. Они посвящены директору птицефабрики „Боровская“», — такое сообщение написал анонимный автор к посту, размещенному в группе «Наш Столичный | Тюменский район» в соцсети «ВКонтакте».

На фото изображены четыре таблички, на каждой упоминается директор предприятия Евгений Несват. До того, как возглавить птицефабрику, он являлся руководителем областного департамента имущественных отношений. В приемную директора направлен запрос, ответ ожидается.

Компания не раз попадала в скандалы из-за обвинений в загрязнении почвы. К примеру, в январе URA.RU писало об одном из таких случаев. Тогда в Россельхознадзоре рассказали, что за последние пару лет предприятие получило штрафов почти на миллион рублей. На самой же фабрике в ответ на запрос агентства заявили всего о 40 тысячах рублей наложенных взысканий.

Ранее URA.RU писало об «именной» луже в одной из тюменских деревень. Возле затопленной дороги установили табличку с именем главы района.

Такую и подобную ей таблички установили в окрестностях Боровского Фото: группа «Наш Столичный | Тюменский район» ВКонтакте