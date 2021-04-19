Глава старейшего колледжа Екатеринбурга переходит в правительство

В колледже имени Ползунова сменится директор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор Уральского государственного колледжа имени И.И. Ползунова Андрей Козлов в ближайшее время покинет пост и получит должность в министерстве образования Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил знакомый с ситуацией источник. По его данным, следующий руководитель колледжа уже найден.

«Переход Козлова в минобразования обсуждался еще несколько лет назад. В 2018 году его перевели из Екатеринбургского политехникума в колледж Ползунова как раз под переход в министерство — ему нужна была стартовая площадка. Его сменит Светлана Стукова, замдиректора по проектной деятельности, которая пришла чуть больше года назад. Должность эту создавали специально для нее», — рассказал инсайдер, затруднившись уточнить, какой пост Козлов получит в министерстве.

По сведениям источника URA.RU, остальным заместителям Козлова не продлили истекшие контракты. Ожидается, что для Стуковой будут подбирать новую команду замов. Своим подчиненным Козлов уже объявил об уходе. «Сказал напоследок коллективу: „Я вам не завидую“», — пересказал инсайдер.

Получить комментарий Козлова и Стуковой оперативно URA.RU не удалось. В колледже имени Ползунова не ответили на звонки корреспондента. В департаменте информационной политики Свердловской области заявили URA.RU, что обо всех назначениях в органы власти сообщают по факту.

Андрей Козлов был назначен директором колледжа имени Ползунова осенью 2018 года. До этого он 18 лет работал в Екатеринбургском политехникуме (бывший лицей № 68). Предыдущий руководитель колледжа Евгений Рыбаков оставил свой пост после претензий прокуратуры и нескольких административных дел.