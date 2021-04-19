Суд заставил челябинских силовиков заново проверить смерть Тесака

Челябинский областной суд обязал устранить все допущенные нарушения, которые выразились в проведении неполной проверки по обстоятельствам смерти Максима Марцинкевича (Тесака) в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда. Ранее адвокатам в аналогичном иске было отказано в Центральном районном суде Челябинска.
«Областной суд отменил решение нижестоящей инстанции и принял новое, признав постановление следователя необоснованным и обязав устранить все допущенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые выразились в неполноте проведенной проверки по обстоятельствам смерти М.С. Марцинкевича», — уточнили URA.RU в пресс-службе суда. Постановление вступило в законную силу.
Тело националиста Максима Марцинкевича без признаков жизни было обнаружено 16 сентября прошлого года в одиночной камере челябинского СИЗО-3, где он находился во время этапирования из Красноярска в Москву. По заключению судмедэкспертов, Тесак покончил с собой. При нем были обнаружены предсмертные записки. Челябинские следователи возбуждать уголовное дело отказались.
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