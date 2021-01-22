Адвокат опубликовал третью предсмертную записку Тесака

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Прощание с Максимом Марцинкевичем. Москва, похороны, портрет, траур, прощание, марцинкевич максим
Тело Максима Марцинкевича без признаков жизни было обнаружено в Челябинском СИЗО 16 сентября прошлого года Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Адвокат Алексей Михальчик опубликовал на своей странице в социальных сетях фотографию третьей предсмертной записки Максима (Тесака) Марцинкевича. Она была найдена во время судебно-медицинской экспертизы тела националиста.

«Записка, обнаруженная во рту Максима Марцинкевича в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы», — написал Михальчик под опубликованными «ВКонтакте» фотографиями. Записку, о которой идет речь в публикации Михальчика, нашли во время экспертизы тела Марцинкевича в начале декабря. По словам адвоката, в ней Тесак заявляет о своей непричастности к убийствам, которые ему вменяют.

Тело националиста Максима Марцинкевича без признаков жизни было обнаружено 16 сентября прошлого года в одиночной камере челябинского СИЗО-3, где он находился во время этапирования из Красноярска в Москву. По заключению судмедэкспертов, Тесак покончил с собой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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