Адвокат опубликовал третью предсмертную записку Тесака

Тело Максима Марцинкевича без признаков жизни было обнаружено в Челябинском СИЗО 16 сентября прошлого года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Адвокат Алексей Михальчик опубликовал на своей странице в социальных сетях фотографию третьей предсмертной записки Максима (Тесака) Марцинкевича. Она была найдена во время судебно-медицинской экспертизы тела националиста.

«Записка, обнаруженная во рту Максима Марцинкевича в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы», — написал Михальчик под опубликованными «ВКонтакте» фотографиями. Записку, о которой идет речь в публикации Михальчика, нашли во время экспертизы тела Марцинкевича в начале декабря. По словам адвоката, в ней Тесак заявляет о своей непричастности к убийствам, которые ему вменяют.

Тело националиста Максима Марцинкевича без признаков жизни было обнаружено 16 сентября прошлого года в одиночной камере челябинского СИЗО-3, где он находился во время этапирования из Красноярска в Москву. По заключению судмедэкспертов, Тесак покончил с собой.