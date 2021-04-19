Дерипаска удалил пост, где жаловался на 80 млн нищих россиян

Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска удалил пост в своем telegram-канале, в котором раскритиковал данные Росстата по оценке бедности в стране. Он успел написать новый на эту же тему, дополнив его информацией о заслугах государства для поддержки предпринимателей.
Дерипаска в первом посте раскритиковал данные Росстата о сокращении числа бедных, передает «Национальная служба новостей». По его мнению, в России не 17,8 миллиона бедных, как говорит статистика, а более 80 миллионов.
«Надо признать, что по поручению президента правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса», — написал олигарх. Он также отметил, что президент России Владимир Путин уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения страны. При этом из текста про Росстат исчезли обвинения в «в жонглировании цифрами и манипулировании статистикой».
Сам же бизнесмен предложил скорректировать кредитно-денежную политику в стране и создать условия для проектного финансирования. «Необходима доступная ипотека для регионов Сибири под 4% и проектное финансирование переработки сырья и экологической модернизации под 5%», — подчеркнул миллиардер.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подтвердил, что число малообеспеченных россиян растет. В этом он обвинил пандемию коронавируса.
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