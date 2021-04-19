В Кремле ответили Дерипаске на слова о 80 млн бедных россиян

Количество бедных в России действительно увеличилось. Виной всему — пандемия коронавирусной инфекции. Такое мнение привел официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Безусловно, и всемирная пандемия, и последствия для мировой экономики, в том числе российской, были неблагоприятными, количество бедных действительно увеличилось. Вместе с тем увеличилось не так серьезно, как могло бы быть. Все-таки сработали выверенные, точечные меры поддержки граждан», — сообщил он на конференц-колле.
Он также отметил, что правительство РФ опирается в своих оценках лишь на официальную статистику, а не на мнение отдельного человека. «Что касается разных оценок, то Дерипаска, конечно, достаточно опытный предприниматель, обладает большим объемом знаний в экономике, является крупным работодателем. Но нужно учитывать, что Росстат оперирует большими массивами информации. И правительство в первую очередь ориентируется на данные Росстата», — уточнил Песков.
В Кремле, в свою очередь, планируют поддержать население России из-за сложившейся ситуации, чтобы преодолеть бедность. «Все думают о том, как продолжать поддержку, что еще нужно делать. Борьба с бедностью — один из главных приоритетов правительства и руководства страны», — сказал представитель Кремля.
Ранее миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал статистику Росстата о сокращении числа бедных. По его мнению, в России не 17,8 миллиона бедных, как говорит статистика, а более 80 миллионов, пишет «
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