Олигарх из списка Forbes стал самым богатым челябинским депутатом

Константин Струков в очередной раз преумножил свое состояние Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Константин Струков, внесенный в список Forbes как один из богатейших бизнесменов России, стал самым богатым депутатом заксобрания Челябинской области по итогам 2020 года. Это следует из его декларации о доходах, опубликованной наряду с другими отчетами народных избранников. Бизнесмен является основным совладельцем и президентом группы компаний «Южуралзолото».

За прошедший год Струков задекларировал доход в 8 млрд 627 млн 312 тысяч 633 рубля. В его собственности три земельных участка, дома и объекты незавершенного строительства. По итогам 2019 года, согласно декларации, доход Струкова составил более пяти миллиардов рублей — на миллиард больше, чем по итогам 2018 года.

Также в топ-5 самых состоятельных народных избранников попали:

Михаил Видгоф, гендиректор АО «Торговый дом „Бовид“» — с доходом 89 млн 126 тысяч 597,36 рубля;

Павел Шиляев, гендиректор Магнитогорского металлургического комбината (ММК) — 88 млн 208 тысяч 542,29 рубля;

Вадим Ромасенко, гендиректор ООО «НОВАТЭК-Челябинск» — 61 млн 643 тысячи 207,68 рубля;

Евгений Субачев, владелец завод «Спецагрегат» — 56 млн 376 тысяч 178,26 рубля.

Спикер ЗСО Владимир Мякуш в 2020 году заработал 9,6 млн рублей, а его супруга 4,6 млн рублей. В собственности у Мякуша гараж, а у его жены три квартиры, дачный и жилой дома, два огорода и участка.