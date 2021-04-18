У жены челябинского депутата есть свой автопарк

Александр Решетников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Среди жен депутатов Заксобрания Челябинской области самой богатой оказалась супруга заместителя гендиректора по перспективному развитию ПАО «Ашинский металлургический завод» Александра Решетникова с задекларированным доходом в 33 млн 765 тысяч рублей. Декларационные данные по итогам 2020 года опубликованы на официальном сайте ЗСО.

В ее собственности 27 земельных участков различной площади и 40 нежилых помещений. Кроме того, в декларации указаны также пять квартир и множество автомобилей со спецтехникой, включая автокраны, вышки, погрузчики, фуры, грейдер и два снегоболотохода.

Несмотря на высокий доход, заработки супруги депутата стали ниже, чем в 2019 году. В прошлогодней декларации доходы жены Решетникова составили 44 млн. А у самого депутата наоборот, доходы выросли с 8.5 млн за 2019 год до 21 млн 944 тысяч рублей за минувший год. В его собственности четыре участка земли, два дома, гараж и нежилая недвижимость.

В прежнем созыве самой богатой супругой депутата стала жена Николая Янова, чей заработок достиг 329,5 млн рублей. В новый состав, избранный в сентябре 2020 года, Янов выдвигаться не стал.