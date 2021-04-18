18 апреля 2021
17 апреля 2021
16 апреля 2021

Депутат из ЯНАО скупил земли размером с Мальдивы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды острова Фукуок. Вьетнам, Фукуок, море, побережье, тропики, путешествия, океан, отдых, азия, туризм, пейзаж, тур, вьетнам
Количество участков у депутат больше, чем у его коллег Фото:

Депутат законодательного собрания ЯНАО и директор АК «Ямал» Василий Крюк задекларировал земельных участков общей площадью более чем на 240 миллионов квадратных метров. Это практически размер Мальдивской республики. Информация о земельных участках опубликована в документе о доходах, расходах и имуществе за 2020 год на сайте регпарламента.

«Крюк В.Н. Депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. Объекты недвижимости, находящиеся в собственности — страна расположения Россия», — говорится в документе.

Также у несовершеннолетнего ребенка депутата задекларированный годовой доход составил 203 906 рублей. А у него самого 86 920 302 рубля. В 2020 году URA.RU сообщало, что Крюк возглавил рейтинг Forbes, как самый крупный землевладелец среди госслужащих РФ. Тогда, согласно журналу, площадь его земель превысила 370 квадратных километров. Однако, в декларации эта цифра оказалась меньше.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...