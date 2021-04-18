Депутат из ЯНАО скупил земли размером с Мальдивы

Количество участков у депутат больше, чем у его коллег Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Депутат законодательного собрания ЯНАО и директор АК «Ямал» Василий Крюк задекларировал земельных участков общей площадью более чем на 240 миллионов квадратных метров. Это практически размер Мальдивской республики. Информация о земельных участках опубликована в документе о доходах, расходах и имуществе за 2020 год на сайте регпарламента.

«Крюк В.Н. Депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. Объекты недвижимости, находящиеся в собственности — страна расположения Россия», — говорится в документе.

Также у несовершеннолетнего ребенка депутата задекларированный годовой доход составил 203 906 рублей. А у него самого 86 920 302 рубля. В 2020 году URA.RU сообщало, что Крюк возглавил рейтинг Forbes, как самый крупный землевладелец среди госслужащих РФ. Тогда, согласно журналу, площадь его земель превысила 370 квадратных километров. Однако, в декларации эта цифра оказалась меньше.