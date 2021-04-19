Путин и Байден проведут виртуальную встречу

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите по климату в США, который пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщили в Кремле.
«22 апреля Владимир Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции», — сообщается на официальном сайте Кремля. Он расскажет о сотрудничестве, связаном с последствиями глобального изменения климата.
Ранее стало известно, что Белый дом пригласил на мероприятие лидеров 40 стран мира, в том числе и Владимира Путина. Президент США Джо Байден высказывал мнение, что Россия находится за пределами мирового сообщества, но предстоящий саммит сможет вернуть ее обратно. Это в интересах России, заявил американский лидер.
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