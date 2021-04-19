Путин и Байден проведут виртуальную встречу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
Мероприятие пройдет 22 апреля Фото:

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите по климату в США, который пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщили в Кремле.

«22 апреля Владимир Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции», — сообщается на официальном сайте Кремля. Он расскажет о сотрудничестве, связаном с последствиями глобального изменения климата.

Ранее стало известно, что Белый дом пригласил на мероприятие лидеров 40 стран мира, в том числе и Владимира Путина. Президент США Джо Байден высказывал мнение, что Россия находится за пределами мирового сообщества, но предстоящий саммит сможет вернуть ее обратно. Это в интересах России, заявил американский лидер.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...