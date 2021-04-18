В Челябинске привьют от коронавируса иностранцев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер просит изыскать возможность прививать от коронавирусной инфекции иностранных студентов, которые возвращаются в регион. Это поручение он озвучил 19 апреля на заседании областной комиссии по реализации государственной пограничной политики.
«Даю поручение министерству здравоохранения Челябинской области рассмотреть возможность не только проводить анализ ПЦР, но и вакцинацию иностранных студентов. Сейчас есть особенности, только российским гражданам предусмотрена вакцина, отработайте с минздравом РФ формат», — заявил Текслер.
Губернатор отметил, что иностранные студенты начали возвращаться на учебу с 16 марта. Он добавил, что необходимо обеспечить все меры предосторожности.
По данным оперативного штаба региона, к 19 апреля в области подтверждено 58 910 случаев заболевания COVID-19. Суточный прирост заболеваемости составляет 114 человек.
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