В Челябинске привьют от коронавируса иностранцев

В Челябинской области намерены поставить прививки от коронавируса иностранным студентам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер просит изыскать возможность прививать от коронавирусной инфекции иностранных студентов, которые возвращаются в регион. Это поручение он озвучил 19 апреля на заседании областной комиссии по реализации государственной пограничной политики.

«Даю поручение министерству здравоохранения Челябинской области рассмотреть возможность не только проводить анализ ПЦР, но и вакцинацию иностранных студентов. Сейчас есть особенности, только российским гражданам предусмотрена вакцина, отработайте с минздравом РФ формат», — заявил Текслер.

Губернатор отметил, что иностранные студенты начали возвращаться на учебу с 16 марта. Он добавил, что необходимо обеспечить все меры предосторожности.

По данным оперативного штаба региона, к 19 апреля в области подтверждено 58 910 случаев заболевания COVID-19. Суточный прирост заболеваемости составляет 114 человек.