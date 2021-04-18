Распутица перекрыла дорогу между Салехардом и Лабытнанги

Автобусный маршрут закрыли, полноприводные автомобили есть не у всех, поэтому многие не могут добраться в соседний город Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители Салехарда без полноприводных автомобилей не могут добраться до Лабытнанги из-за распутицы. Это же касается и жителей Лабытнанги. Другого пути, кроме ледовой переправы, нет, но на ней уже ввели ряд ограничений. А также отменили автобусный маршрут, которым пользовались многие. О своей проблеме ямальцы рассказывают в социальных сетях.

Люди просят ввести альтернативу до начала работы судов на воздушной подушке. «Почему закрыли маршрут до Салехарда, а альтернативную замену маршрута с пересадками на подушку или полноприводный автобус не запускают?», — на правах анонимности пишет пользователь в группе «Лабытнанги Info».

Многие жители поддержали это замечание. «Каждый год одно и то же, нужно уже решить этот вопрос», — прокомментировала публикацию Маргарита Литковская. Кто-то считает, что об этой проблеме стоило позаботиться заранее: «на период распутицы в Салехарде жила, в общежитии комнату снимала», — пишет Надежда Ярлыкова.

В правительстве ЯНАО URA.RU пояснили, что это действительно ежегодное явление, поэтому жителям рекомендовано выбирать место проживания заранее. Также там сообщили, что закрытие переправы ожидается в конце этой недели. «После этого на линию выйдут суда на воздушных подушках», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало о введении ограничений на ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги. Сейчас движение разрешено только для полноприводных транспортных средств.