Из монастыря отца Сергия вывезли вино и красную икру

Ранее из обители принудительно выселили монахинь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Екатеринбургская епархия забрала более 250 тонн продуктов, предназначавшихся монахиням и пастве Среднеуральского женского монастыря. Как сообщил URA.RU адвокат Павел Бабиков, в первую очередь из обители вывезли икру, дорогую рыбу и 3000 бутылок вина.

«Всего из монастыря забрали более 250 тонн продуктов. В частности, 150 тонн крупы и сахара, 10 тонн муки. Собранные с монастырского огорода и заготовленные сестрами 60 тонн картофеля, 11 тонн моркови, лука и свеклы, 3500 трехлитровых банок солений и варенья, 400 кг грибов, 300 кг квашеной капусты», — рассказал адвокат.

Также епархия забрала приобретенные для питания насельников, детей и рабочих 6,3 тонны рыбы, 4 тонны мяса, 1800 рыбных котлет, 400 кг рыбных консервов, 100 кг красной икры, 5 тонн меда, 3 тонны масла, 3000 бутылок красного вина для службы и 25 коробок свежих овощей и фруктов. В пресс-службе Екатеринбургской епархии пообещали прокомментировать эту информацию позднее.

Как писало URA.RU, судебные приставы и Росгвардия вошли в Среднеуральский женский монастырь в ночь с 13 на 14 апреля, вывели монахинь и вскрыли двери храмов. Спецоперация была проведена, как заявили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, из-за того, что находиться в обители отца Сергия (Николая Романова) стало опасно для жизни. Сам духовник Среднеуральского женского монастыря сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина», он обвиняется в склонении несовершеннолетних к суициду, нарушении прав на свободу совести и вероисповеданий.