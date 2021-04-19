Турниры будут проведены в КРК «Уралец» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Русской Медной Компании Игорь Алтушкин впервые с начала пандемии возвращает единоборства на большие арены. Два масштабных турнира пройдут на пятитысячной арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Последний раз такое количество зрителей собирались еще до пандемии — в декабре 2019 года.

Боев на 5-тысячной арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге не было больше года Академия единоборств РМК

«Первое шоу состоится 3 мая — это будет так называемый номерной турнир RCC, где соберут известных бойцов ММА из России и Бразилии. Главной звездой станет россиянин Вячеслав Василевский — его ждет бой с уже знакомым на Урале Вискарди Андраде», — сообщил URA.RU руководитель PR-проектов RCC Алексей Галанов. По его словам, это топовые бойцы, которые имеют очень серьезный опыт выступлений — бразилец дрался в UFC, Василевский в Bellator.

Второй турнир будет боксерский — он состоится 7 мая и будет посвящен Дню Победы. РМК уже несколько лет делает шоу перед главным военным праздником страны. На ринг выйдет одна из главных звезд Екатеринбурга Магомед Курбанов. Его ждет самый главный вызов в карьере — британец Лиам Смит.

Официально в этом поединке на кону будет стоять титул интерконтинентального чемпиона WBO, неофициально можно назвать эту встречу отборочной, то есть судьбоносной для Курбанова — победитель займет первую строчку мирового рейтинга и станет вероятным претендентом на титул чемпиона мира. Лиам Смит четыре раза брал этот титул, поэтому для уральца он будет уникальным соперником.

В рамках турниров выступят несколько уральских бойцов. Это главная особенность лиги RCC — развитие местных бойцов. В клетку выйдут Тимур Нагибин, Евгений Игнатьев, Денис Лаврентьев и Ильяс Хамзин. Последние два — секунданты экс-чемпиона UFC Петра Яна.