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Пермский депутат ГД повторит судьбу депутата-токаря

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание нового созыва первое Пермь, сапко игорь
Игорь Сапко будет бороться за место в краевом парламенте Фото:

Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко повторит судьбу своего коллеги — экс-депутата ГД РФ, а ныне парламента края Валерия Трапезникова. Он не станет переизбираться в Госдуму, а будет бороться за кресло депутата в региональном заксобрании. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Сапко не согласован Москвой для участия в выборах в ГД РФ, поэтому будет бороться за место в заксобрании», — сказал инсайдер, уточнив, что депутат примет участие в праймериз «Единой России». Получить комментарий Сапко по телефону не удалось, он не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Ранее стало известно, что Сапко, избранный по спискам ЕР, ждет согласования из Москвы для участия в праймериз. Уточнялось, что он не будет пытаться избраться в Госдуму по какому-либо одномандатному округу.

Трапезников являлся депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» с 2011 по 2016 годы, после этого был избран депутатом заксобрания края от этой же партии. Он также занимает пост замруководителя фракции ЕР в краевом парламенте. Трапезников уже заявился на участие предварительном голосовании «Единой России» и намерен бороться за кресло по региональной группе «Верещагинская № 24».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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