В ЯНАО назвали причину разлива нефти на месторождении

С месторождения незаконно выкачивали нефть Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

В ходе восстановительных работ на месте разгерметизации трубопровода Суторминского месторождения специалисты «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» обнаружили криминальную врезку, ставшую причиной разлива нефти на площади около 400 кв метров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Врезка, произведенная кустарным способом, вероятно, использовалась для хищения нефти с данного месторождения», — говорится в сообщении. Для обследования места происшествия были приглашены представители правоохранительных органов.

В настоящее время сотрудники предприятия ведут работы по ликвидации последствий разлива. В частности, загрязненный грунт вывозят на специальный полигон для очистки, готовится завоз чистого грунта. В летний сезон будет проведен биологический этап рекультивации с высевом многолетних трав.

Происшествие случилось в районе Муравленко, в 50 метрах от федеральной трассы «Сургут — Салехард». Сам объект был осушен и выведен из эксплуатации в 2013 году.