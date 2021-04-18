18 апреля 2021
17 апреля 2021
16 апреля 2021

В ЯНАО назвали причину разлива нефти на месторождении

© Служба новостей «URA.RU»
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С месторождения незаконно выкачивали нефть Фото:

В ходе восстановительных работ на месте разгерметизации трубопровода Суторминского месторождения специалисты «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» обнаружили криминальную врезку, ставшую причиной разлива нефти на площади около 400 кв метров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Врезка, произведенная кустарным способом, вероятно, использовалась для хищения нефти с данного месторождения», — говорится в сообщении. Для обследования места происшествия были приглашены представители правоохранительных органов.

В настоящее время сотрудники предприятия ведут работы по ликвидации последствий разлива. В частности, загрязненный грунт вывозят на специальный полигон для очистки, готовится завоз чистого грунта. В летний сезон будет проведен биологический этап рекультивации с высевом многолетних трав.

Происшествие случилось в районе Муравленко, в 50 метрах от федеральной трассы «Сургут — Салехард». Сам объект был осушен и выведен из эксплуатации в 2013 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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