The Times рассказало, как Путин спустил на Меркель свою собаку

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель спустил своего лабрадора Кони с поводка, зная, что она боится собак. Об этом пишет издание The Times.
«Во время одной встречи российский лидер спустил с поводка своего лабрадора, прекрасно зная, что она с юности боится собак», — вспоминает автор материала. Также он напомнил о слухах, что Путин напоил экс-президента Франции Николя Саркози обманным путем. Дело в том, что французский лидер не употребляет спиртное. Как отмечает The Times, президент России изучает оппонентов по политической арене и прекрасно знает, как можно вывести их из равновесия.
Лабрадор Кони появилась у Путина в 2000 году. Ему ее подарил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Собаки не стало в 2014 году.
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