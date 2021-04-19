19 апреля 2021

The Times рассказало, как Путин спустил на Меркель свою собаку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин , меркель ангела, путин владимир
The Times: Владимир Путин знал, что Ангела Меркель боится собак Фото:

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель спустил своего лабрадора Кони с поводка, зная, что она боится собак. Об этом пишет издание The Times.

«Во время одной встречи российский лидер спустил с поводка своего лабрадора, прекрасно зная, что она с юности боится собак», — вспоминает автор материала. Также он напомнил о слухах, что Путин напоил экс-президента Франции Николя Саркози обманным путем. Дело в том, что французский лидер не употребляет спиртное. Как отмечает The Times, президент России изучает оппонентов по политической арене и прекрасно знает, как можно вывести их из равновесия.

Лабрадор Кони появилась у Путина в 2000 году. Ему ее подарил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Собаки не стало в 2014 году.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...