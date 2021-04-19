19 апреля 2021

Власти Чехии не считают взрывы на складах террором России

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Русско-чешский деловой форум в Хаяте. Екатеринбург, россия, флажки, чехия
Это не было актом государственного терроризма, заявил Бабиш Фото:

Взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетиц в Чехии в 2014 году не были терактом со стороны России. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Это не было актом государственного терроризма. Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца [оружием], который затем, наверное, хотел продать его», — сказал он на встрече с журналистами. Заявление приводит ТАСС.

Несколькими днями ранее власти Чехии сообщили о том, что высылают 18 российских дипломатов. В Праге заявили, что последние могут быть причастны ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. В свою очередь, Россия вслед за этим заявлением объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон гранта, напоминает деловое издание «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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