Власти Чехии не считают взрывы на складах террором России

Взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетиц в Чехии в 2014 году не были терактом со стороны России. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
«Это не было актом государственного терроризма. Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца [оружием], который затем, наверное, хотел продать его», — сказал он на встрече с журналистами. Заявление приводит ТАСС.
Несколькими днями ранее власти Чехии сообщили о том, что высылают 18 российских дипломатов. В Праге заявили, что последние могут быть причастны ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. В свою очередь, Россия вслед за этим заявлением объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон гранта, напоминает деловое издание «Взгляд».
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