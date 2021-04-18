МИД РФ объявил о высылке 20 чешских дипломатов из страны

Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон гранта. Об этом заявили в МИД РФ.
«Витезславу Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются „персона нон грата“», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. Они должны покинуть территорию России до конца дня 19 апреля.
Ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Власти Чехии считают, что дипломаты РФ могут быть причастный ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. По словам главы МИД Чехии Яна Гамачека, россияне были идентифицированы как сотрудники ГРУ и Службы внешней разведки (СВР). Дипломатам дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.
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