19 апреля 2021

Поклонники Тесака хотели убивать, а их задержали

© Служба новостей «URA.RU»
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Сообщество носит название «Подростки выходят убивать» Фото:

Последователи националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, который покончил с собой в 2020 году, объединились в сообщество. По этому поводу уже заведено уголовное дело.

«На похоронах Тесака, которые прошли 3 октября на Кунцевском кладбище в Москве с участием нескольких сотен человек, группа молодых людей решила объединиться. Они назвали себя ПВУ — „Подростки выходят убивать“», — пишет telegram-канал Baza.

В отношении последователей заведено уголовное дело по статье «Организация экстремистского сообщества». Следствие считает, что подростки объединились с целью продвижения идей Марцинкевича. Еще одной идеей для них стала месть за смерть Тесака, приводит данные MK.ru.

Ранее ФСБ России и Следственный комитет задержали шестерых соратников Марцинкевича в Москве, Сочи и Тюмени. Задержанные участвовали в убийствах выходцев из азиатских стран в 2002—2004 годах и других преступлениях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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