Познер рассказал, что мог сесть в тюрьму на 5 лет

Журналист и телеведущий Владимир Познер мог попасть в тюрьму на 5 лет. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале Masters Of Taste.
Познер рассказал, что, будучи студентом, вступился за свою девушку Ирму, к которой приставал геолог «в черном форме, с вензелями, сильно выпивший». Обидчик оскорбил девушку из-за ее еврейской внешности.
«Ну, я ему врезал — он упал. Я ждал, чтобы он встал, но он не встал. Но появился милиционер, меня увезли в отделение у Киевского вокзала», — заявил он.
По словам Познера, начальник отделения сказал, что в СССР не решают вопросы кулаками. «Он взял мои показания и порвал. Объяснив, что мне грозит пять лет тюрьмы», — добавил журналист.
Ранее Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отметить свой 87-й день рождения. Однако сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вышли на акцию протеста к отелю Познера с требованием депортировать журналиста. Беспорядки не утихали и утром 1 апреля Познера эвакуировали из отеля и отправили в Россию. Власти Грузии оштрафовали его за нарушение карантинных мер. В Кремле зачинщиков беспорядков осудили.
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