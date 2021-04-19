19 апреля 2021

Врач предупредил о частой причине смерти в раннем возрасте

© Служба новостей «URA.RU»
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Гипертония может стать причиной смерти в раннем возрасте, если ее не лечить Фото:

Пациенты, страдающие гипертонией, часто умирают в раннем возрасте, если не лечатся. О риске гибели от этой болезни рассказал заведующий отделением кардиологии Московского госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов.

«Гипертония — очень серьезное заболевание, им надо заниматься, если этим не заниматься, то, к сожалению, наши пациенты начинают погибать в достаточно раннем возрасте», — объяснил Иванов в эфире радио «Говорит Москва». Медик подчеркнул, что сейчас все чаще встречаются пациенты в возрасте чуть более 20 лет с признаками гипертонии.

Среди причин появления недуга Иванов указывает частые стрессы, отсутствие физических нагрузок, нарушения в питании, отсутствие нормального отдыха и так далее. Кроме того, повышенное артериальное давление при гипертонии в четыре раза ускоряет процесс появления атеросклероза. От гипертонии страдают важные органы: сердце, мозг и почки, подчеркнул Иванов.

Ранее врачи отмечали рост смертности россиян от сахарного диабета. Также медики объяснили, каких заболеваний стоит опасаться во время летнего отдыха в 2021 году, пишет «Федеральное агентство новостей». А врач Владислав Жемчугов объяснил, что грозит антипрививочникам, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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