Врач предупредил о частой причине смерти в раннем возрасте

Пациенты, страдающие гипертонией, часто умирают в раннем возрасте, если не лечатся. О риске гибели от этой болезни рассказал заведующий отделением кардиологии Московского госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов.
«Гипертония — очень серьезное заболевание, им надо заниматься, если этим не заниматься, то, к сожалению, наши пациенты начинают погибать в достаточно раннем возрасте», — объяснил Иванов в эфире радио «Говорит Москва». Медик подчеркнул, что сейчас все чаще встречаются пациенты в возрасте чуть более 20 лет с признаками гипертонии.
Среди причин появления недуга Иванов указывает частые стрессы, отсутствие физических нагрузок, нарушения в питании, отсутствие нормального отдыха и так далее. Кроме того, повышенное артериальное давление при гипертонии в четыре раза ускоряет процесс появления атеросклероза. От гипертонии страдают важные органы: сердце, мозг и почки, подчеркнул Иванов.
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