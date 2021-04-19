Госдеп США запретил американцам ездить в Россию

Россия вошла в список запрещенных для американцев стран, куда не рекомендуется ездить из-за высокой заболеваемости коронавирусом. Об этом сказано в бюллетене Госдепартамента США.
«Это обновление приведет к значительному увеличению числа стран на уровне 4 („Не путешествовать“): запрещается путешествовать, примерно до 80% стран мира», — приводит заявление Госдепа Reuters. Всего в список вошли 200 стран, куда не рекомендуется приезжать. Также названы 34 страны, въезд в которые полностью запрещен, уточняет «Ридус». Среди них: Мозамбик, Россия, Танзания, Кения и другие.
Расширение списка до 80% стран мира требует включение туда 130 новых государств. Их внесут на этой неделе. При этом американцы уже лишены возможности путешествовать в большей части Европы. При этом в США число новых случаев заражения по данным на 18 апреля превысило 50 тысяч человек.
Ранее стало известно, что Россия откроет авиасообщение с Эстонией. Пока планируется делать по одному рейсу в неделю.
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