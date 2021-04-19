19 апреля 2021

Госдеп США запретил американцам ездить в Россию

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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, кабина самолета, кабина пилота
Американцы не смогут попасть в Россию из-за ситуации с пандемией Фото:
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Коронавирус COVID-19

Россия вошла в список запрещенных для американцев стран, куда не рекомендуется ездить из-за высокой заболеваемости коронавирусом. Об этом сказано в бюллетене Госдепартамента США.

«Это обновление приведет к значительному увеличению числа стран на уровне 4 („Не путешествовать“): запрещается путешествовать, примерно до 80% стран мира», — приводит заявление Госдепа Reuters. Всего в список вошли 200 стран, куда не рекомендуется приезжать. Также названы 34 страны, въезд в которые полностью запрещен, уточняет «Ридус». Среди них: Мозамбик, Россия, Танзания, Кения и другие.

Расширение списка до 80% стран мира требует включение туда 130 новых государств. Их внесут на этой неделе. При этом американцы уже лишены возможности путешествовать в большей части Европы. При этом в США число новых случаев заражения по данным на 18 апреля превысило 50 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Россия откроет авиасообщение с Эстонией. Пока планируется делать по одному рейсу в неделю.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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