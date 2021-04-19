Россия открывает авиасообщение с еще одной страной

Россия возобновляет авиасообщение с Эстонией. Первый рейс из Москвы в Таллин состоится в конце апреля, сообщает пресс-служба Таллинского аэропорта.
«Пока запланирован один полет в неделю по воскресеньям, первый рейс должен состояться 25 апреля», — говорится в сообщении, которое приводит «Интерфакс». Сообщается также, что рейсы в Москву будет обслуживать авиакомпания «Аэрофлот».
Отмечается, что после прибытия в Эстонию нужно оставаться на самоизоляции 10 дней. Это правило действует для граждан, которые приезжают из стран, где за последние 14 дней на 100 тысяч жителей выявлено 150 положительных тестов на коронавирус.
В середине апреля стало известно, что «Аэрофлот» увеличивает число и емкость рейсов из России в Египет. Это решение принято в связи с закрытием Турции для российских туристов. Авиасообщения России с этой страной приостановлено с 15 апреля до 1 июня. На данный момент там в находятся порядка 50 тыс. российских туристов по линии туроператоров, пишет RT.
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