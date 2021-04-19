19 апреля 2021

Минпромторг РФ назвал сроки серийного производства авто Путина

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Проезд кортежа президента России Владимира Путина по улицам Екатеринбурга. Екатеринбург , мигалки, автомобиль, аурус, aurus, кортеж
На Aurus Senat ездит президент России Владимир Путин Фото:

Российские автомобили премиум-класса Aurus Senat поступят в серийное производство в мае. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга РФ. На лимузине этой марки ездит президент России Владимир Путин.

«Проект движется в полном соответствии с ранее заявленными планами», — приводит слова из текста сообщения пресс-службы ведомства РИА «Новости». Отмечается, что автомобиль будут производить в Елабуге в Республике Татарстан. В Минпромторге подчеркнули, что первые клиенты получат автомобили в следующем месяце.

В марте была выпущена пилотная партия Aurus Senat, пишет RT. Гендиректор компании Адиль Ширинов заявлял, что на Aurus уже есть более 700 предзаказов. Цена на Aurus Senat в розничной продаже составит около 18 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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