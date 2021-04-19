Минпромторг РФ назвал сроки серийного производства авто Путина

Российские автомобили премиум-класса Aurus Senat поступят в серийное производство в мае. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга РФ. На лимузине этой марки ездит президент России Владимир Путин.
«Проект движется в полном соответствии с ранее заявленными планами», — приводит слова из текста сообщения пресс-службы ведомства РИА «Новости». Отмечается, что автомобиль будут производить в Елабуге в Республике Татарстан. В Минпромторге подчеркнули, что первые клиенты получат автомобили в следующем месяце.
В марте была выпущена пилотная партия Aurus Senat, пишет RT. Гендиректор компании Адиль Ширинов заявлял, что на Aurus уже есть более 700 предзаказов. Цена на Aurus Senat в розничной продаже составит около 18 млн рублей.
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