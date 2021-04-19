Курганская больница осталась без воды

Холодную воду в зданиях отключили из-за коммунальных аварий (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за коммунальной аварии без холодной воды остались филиал областной клинической больницы и несколько домов. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба городской мэрии.

«Сегодня, 20 апреля, ограничена подача холодного водоснабжения по следующим адресам: ул. Томина, 81 (филиал Курганской областной клинической больницы), 81А (ТП-75), ул. К. Мяготина, 119 (административное здание)», — рассказали в мэрии. В пресс-службе компании «Водный Союз» отметили, что воду отключили из-за коммунальной аварии.

В «Водном Союзе» добавили, что из-за другой аварии на водопроводе, без холодной воды остались дома № 109,111,113,115, расположенные на ул. К. Мяготина. На месте работает бригада компании.

Частые коммунальные аварии в Кургане связаны с ветхим состоянием сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей города изношены. «Водный Союз» планирует в 2021 году потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.