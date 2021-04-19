Молодой чиновник из правительства ЯНАО собрался в политику

Глава депмолодежи ЯНАО Наиль Хайруллин собирается участвовать в праймериз Фото: пресс-служба реготделения «Единой России»

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Глава департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба ямальского регионального отделения партии на официальном сайте.

«Документы для участия в Предварительном голосовании подал глава департамента молодежной политики ЯНАО, участник „ПолитСтартапа“ Наиль Хайруллин. Он уверен, что молодежная политика в стране также нуждается в изменениях», — сообщили в пресс-службе. Сам глава ведомства объясняет свое решение необходимостью участия молодежи в законотворческой деятельности.

По данным реготделения, для участив в предварительном голосовании партии на выборах в Госдуму РФ и Тюменскую областную думу уже заявились 63 кандидата. Прием заявлений начался 1 апреля, само голосование пройдет с 24 по 30 мая.

В реготеделении отказываются уточнять, куда именно Хайруллин будет избираться — в Тюменскую облдуму или в Госдуму РФ. Там посоветовали искать информацию на сайте предварительного голосования. В картотеку кандидатов на праймериз сведения о нем на момент публикации не внесены.

Хайруллин при этом может стать не единственным высокопоставленным чиновником ямальского правительства, который заявил о своем участии в политической борьбе. Ранее источники URA.RU сообщали, что директор государственно-правового департамента Дмитрий Погорелый также будет выдвигаться от «Единой России» — для участия в выборах в Госдуму.

Документы подал также глава Тазовского района Василий Паршаков. Он намерен продвигаться в регпарламент Тюменской области.