Монахиням отца Сергия пообещали вернуть красную икру и вино

Приставы дадут обитателям монастыря забрать имущество и продукты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Свердловские судебные приставы дадут возможность монахиням и обитателям Среднеуральского женского монастыря забрать личные вещи и продукты. Об этом URA.RU заявили в ГУФССП России по Свердловской области.

«Судебные приставы-исполнители предоставят возможность забрать из комплекса имущество, в том числе продукты питания, на основании заявления с документами, подтверждающими принадлежность данного имущества лицу, обратившемуся с ходатайством в ГУФССП России по Свердловской области», — заявили в ведомстве. Там утверждают, что монахиням разъяснено, какие документы необходимо предоставить, чтобы забрать имущество, в том числе продукты питания из монастыря.

Как писало URA.RU, накануне представители обители распространили информацию о том, что Екатеринбургская епархия присвоила себе продукты питания, закупленные для монахинь и насельников монастыря, в том числе, красную икру и вино. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем telegram-канале опроверг эту информацию, назвав ее «перешедшей всякие границы наглой клеветой».

«Только воспаленное и потерявшее связь с реальностью сознание может опошлить суть конфликта до неудержимого желания Екатеринбургской епархии обладать 60 тоннами картофеля, 11 тоннами моркови и 3500 банками солений и варений, для захвата которых мы привлекли всю мощь государственных силовых ведомств, видимо пообещав расплатиться за помощь рыбными котлетами», — написал митрополит.

Как писало URA.RU, судебные приставы и Росгвардия вошли в Среднеуральский женский монастырь в ночь с 13 на 14 апреля, вывели монахинь и вскрыли двери храмов. Сам духовник монастыря отец Сергий (Романов) сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина».