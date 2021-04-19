Из-за пожара на территории Песьяновского заповедника под угрозой находятся редкие виды растений и животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюменской области сообщают о пожарах на территории Песьяновского природного заказника. Информация об этом размещена в группе «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте».

«Горит Песьяновский заказник», «Региональный заповедник догорает, реакции ноль!», «Мама дорогая, живности сколько сгорело. Потушили?», — такие сообщения появились в группе «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». Пост проиллюстрирован фотографиями и видео.

В пресс-службе МЧС Тюменской области прокомментировать информацию не смогли. Пожары на территории лесного комплекса, не угрожающие населенным пунктам, вне зоны ответственности ведомства.

В департаменте лесного комплекса Тюменской области оперативный комментарий предоставить отказались, ведомство готово ответить на вопросы только после официального запроса. URA.RU направило его, ответ ожидается.

О том, что на территории заказника действительно зафиксированы возгорания, рассказали в «Ишимском лесхозе». На месте работают специалисты.

По данным сервиса спутникового мониторинга «Карта пожаров», на территории Песьяновского заказника и вблизи него действует несколько очагов. Их площадь — десятки квадратных километров.

Песьяновский заказник имеет большое значение для сохранения видового разнообразия животных, растений и грибов северной лесостепи (в том числе включенных в красные книги РФ и Тюменской области). Способствует поддержанию соответствующего уровня биологического разнообразия.

Дым и зарево от пожаров Фото: «Ишим пере Подслушано» ВКонтакте

Данные сервиса «Карта пожаров» Фото: fires.ru