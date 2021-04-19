Действующие ограничения продлены до 23 мая Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае еще на месяц продлены действующие из-за распространения коронавируса ограничения. Соответствующее решение принято на заседании оперштаба по борьбе с COVID, сообщается на сайте правительства края.

«В Прикамье, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, до 23 мая продлено действие ограничительных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19», — говорится на сайте. Ограничения продолжат действовать для сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей в небольших закрытых помещениях, работы ночных клубов (дискотек и иных развлекательных и досуговых заведений) и проведения культурно-массовых мероприятий.

В то же время руководитель Управления Роспотребнадзора края Виталий Костарев заявил, что в регионе появились новые завозные штаммы COVID-19. «В марте—апреле выявлены 14 случаев „британского“ один — „южноафриканского“ штаммов, которые изучены не в полной мере», — сказал Костарев. Он призвал продолжать соблюдать ограничительные меры и проводить вакцинацию, чтобы не допустить роста заболеваемости.