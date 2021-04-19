У курганцев резко выросла зарплата

Курганцы стали получать большую зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы, работающие в сфере гостиничных услуг и общественного питания, стали получать значительно большую зарплату. Рост в феврале 2021 года, по сравнению с февралем 2020 года, составил 33%. Информация об этом размещена на сайте Свердловскстата.

«Сотрудники, занятые в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания получили в феврале заработную плату в размере 23 562 руб. Это на 33% больше, чем в феврале 2020 года», — говорится в отчете статистического ведомства.

На 16% возросла заработная плата у курганцев, кто трудится в коммунальной сфере (23 641 руб.). На 14% выросли заработки у сотрудников, занимающихся сельским хозяйством, рыбалкой и охотой (21 099 руб.). На 6% выросла зарплата чиновников и военных (37 725 руб.).

В некоторых сферах при этом произошло снижение зарплат. Так, ученые стали получать на 2% меньше (28 889 руб.). На 1% сократились зарплаты у риэлторов (20 656 руб.) и в сфере транспортировки и хранения (37 262 руб.).

В среднем зарплата по всем сферам деятельности выросла на 4%. В феврале 2021 года заработок курганцев составил 31 666 руб.

Ранее URA.RU писало, что среднемесячная зарплата в Курганской области по итогам января 2021 года составила 32,5 тысячи рублей. Это почти на четверть ниже, чем месяцем ранее. По сравнению с прошлогодними данными произошел небольшой рост.