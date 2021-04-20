Меркель поддержала «Северный поток — 2»

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Меркель также признала наличие политической борьбы вокруг «Северного потока — 2» Фото:

ФРГ приняла решение в пользу «Северного потока — 2», несмотря на мнения других стран. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе обращения к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Германия приняла решение в пользу строительства «Северного потока — 2», — приводит заявление Меркель ТАСС. Несмотря на это, она отметила, что стоит сохранить поставки транзитного газа из Украины. Меркель подчеркнула, что многие воспринимают «Северный поток — 2» не как вопрос поставок газа, а как политический конфликт. Она объяснила, что Германия хочет поддерживать торговлю с Россией, но, в основном в сфере энергетики.

Ранее в Госдуме рассказали, что планируют закончить строительство «Северного потока — 2» летом 2021 года. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство российского газопровода — это энергетическая война, пишет «Дни.ру». В месте прокладки «Северного потока — 2» уже случались провокации с военными кораблями, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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