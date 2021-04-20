Свердловский мэр заставляет пенсионеров снести дом за свой счет

Жильцам ветхого дома в Карпинске предписали демонтировать его самостоятельно Фото с сайта Фонда содействию реформированию ЖКХ

В Карпинске (Свердловская область) пенсионеров заставляют за свой счет снести собственный ветхий дом. Как сообщила URA.RU пожилая женщина Алла Александровна, они с супругом получили требование за подписью мэра Андрея Клопова осуществить снос 8-квартирного 2-этажного дома по адресу Лермонтова, 2 до 1 сентября 2021 года.

«В случае, если вы не выполните настоящее требование, то земельный участок, на котором он расположен, подлежит изъятию для муниципальных нужд», — гласит текст документа. По словам Аллы Александровны, денег, чтобы осуществить требование мэрии у нее нет, а другие жильцы уже покинули свои квартиры. «Нам говорили что-то о компенсациях по 300 тысяч рублей. Но на эти деньги не купить жилье даже у нас в Карпинске», — посетовала пенсионерка.

Начальник городского отдела по управлению имуществом Елена Иванникова пояснила URA.RU, что дом включен в программу расселения ветхого и аварийного жилья. «Сумму компенсации сказать не могу. Там работают оценщики, по каждой квартире индивидуально», — прокомментировала Елена Иванникова. Она добавила, что программа софинансируется из областного и местного бюджетов.

В пресс-службе областного минстроя пояснили, что предложение собственникам снести аварийное жилье за свой счет — стандартная процедура, предусмотренная законодательством. Собственники жилых помещений могут рассчитывать на получение компенсации за свое аварийное жилье, а требование о сносе — это возможность для жильцов продать землю по коммерческой цене. «Но, как правило, у людей на это нет денег, поэтому сносом занимается муниципалитет и выплачивает компенсацию за жилье. Размер компенсации они могут также оспорить в суде», — рассказали в министерстве.