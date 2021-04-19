Имущество пермского завода-банкрота уйдет с молотка

Земля, где расположен завод, будет продана под жилую застройку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Непрофильное имущество ПАО «Мотовилихинские заводы» (ПАО «МЗ») будет продано на торгах в течение 2021 года. Речь идет о тех активах, которые не входят в основной имущественный комплекс завода и незадействованных в производстве, сообщили URA.RU в пресс-службе «РТ-Капитал» (дочерняя структура «Ростеха», кредитор предприятия).

«Комитет кредиторов ПАО „МЗ“ согласовал порядок реализации непрофильных активов предприятия […] на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей. 26 объектов недвижимого имущества разделены на шесть лотов в соответствии с назначением, и будут выставлены на продажу в течение года», — приводит пресс-служба слова генерального директора «РТ-Капитал» Кирилла Федорова.

Уточняется, что на продажу будут выставлены акции «дочек» предприятия, товарно-материальные ценности, земельные участки, предназначенные для жилой застройки, которые расположены в промзоне (ул. 1905 года, 35). Участником торгов может стать любое физическое или юридическое лицо. Вырученные от продажи имущества завода средства будут направлены на расчеты с кредиторами ПАО «МЗ».

Ранее стало известно о продаже одного из крупных активов предприятия — универсального дворца спорта «Молот» в Перми. В краевом правительстве заявляли о намерении приобрети объект на торгах, и реконструировать его. ПАО «Мотовилихинские заводы» признано банкротом в апреле 2018 года. Выход предприятия из процедуры банкротства рассчитан на период 2020-21 годов.