Россия высылает болгарских дипломатов

Россия объявила двух дипломатов из Болгарии персонами нон грата. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
«Данная мера является ответом на принятое в марте 2021 года болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить „persona non grata“ двоих сотрудников Посольства России в Софии», — говорится в сообщении. Вышлют из РФ первого секретаря консульской службы Посольства Болгарии в России Николая Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Посольства Болгарии в России Чавдара Христозова. Покинуть страну они обязаны в течение 72 часов.
Из Болгарии двух российских дипломатов признали персонами нон грата еще 22 марта. Им дали трое суток, чтобы покинуть страну. Российская сторона объявила, что данное решение не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога, передает RT.
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