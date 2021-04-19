Тюменским коммунистам запретили участвовать в Параде Победы

Парад Победы в Ишиме может не состояться из-за пандемии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Ишима (Тюменская область) ответила отказом Ишимскому городскому отделению КПРФ на заявку об участии в праздничном шествии, посвященном празднованию 9 мая. Об этом URA.RU рассказал первый секретарь городского отдела партии Сергей Наумочкин.

«9 апреля 2021 года я отправил заявку на участие в праздничном параде Ишимского городского отделения КПРФ вместе с коммунистами и жителями Ишима, которое должно бы состоятся 9 мая. Но в администрации мне отказали. Там сослались на режим повышенной готовности и на то, что я нарушил правила подачи уведомления. Но ведь я никакого уведомления туда не отправлял. Я отправлял именно заявку на участие в шествии, а не на организацию этого шествия», — пояснил Наумочкин в беседе с URA.RU.

В официальном ответе из администрации Ишима (скан имеется в распоряжении редакции) речь действительно идет об уведомлении. Там указано, что Наумочкин нарушил сроки его подачи: не ранее 15 и не позднее 10 дней до проведения мероприятия. Также там указано, что режимом повышенной готовности в Тюменской области до 25 апреля в включительно запрещено проведение публичных мероприятий.

В пресс-службе Ишимской администрации URA.RU прокомментировали решение властей. «По своей сути и правовому содержанию текст поданной заявки — это уведомление, поэтому ответ был подготовлен по законодательству, как на уведомление. Ответ был дан исходя из эпидемиологической обстановки и действия режима повышенной готовности, которые не позволяет проводить общегородские мероприятия», — заявили там агентству.