В Перми закрывается крупнейшее кладбище

С 12 мая на Северном кладбище запрещены новые захоронения Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми для захоронений закрывается Северное кладбище, которое является самым крупным в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми на официальном сайте.

«В связи с тем, что сейчас выработаны и резервные участки, Северное кладбище с 12 мая переводится в режим работы для подзахоронений, то есть захоронения производятся к могиле или в могилу ранее умершего родственника», — сообщает пресс-служба мэрии Перми. Там же отмечают, что в городе сейчас действуют три кладбища — Головановское, Заозерское и Банная гора. Для подзахоронения открыто еще шесть кладбищ.

В Перми идет подготовка к открытию нового кладбища, которое является долгостроем. Его строительство началось в 2008 году. Это кладбище будет располагаться по улице Сылвенский тракт, 15 в Мотовилихинском районе.