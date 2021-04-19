19 апреля 2021
18 апреля 2021
17 апреля 2021

В Перми закрывается крупнейшее кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Период самоизоляции. Пермь, могила, кладбище, кладбище банная гора пермь
С 12 мая на Северном кладбище запрещены новые захоронения Фото:

В Перми для захоронений закрывается Северное кладбище, которое является самым крупным в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми на официальном сайте.

«В связи с тем, что сейчас выработаны и резервные участки, Северное кладбище с 12 мая переводится в режим работы для подзахоронений, то есть захоронения производятся к могиле или в могилу ранее умершего родственника», — сообщает пресс-служба мэрии Перми. Там же отмечают, что в городе сейчас действуют три кладбища — Головановское, Заозерское и Банная гора. Для подзахоронения открыто еще шесть кладбищ.

В Перми идет подготовка к открытию нового кладбища, которое является долгостроем. Его строительство началось в 2008 году. Это кладбище будет располагаться по улице Сылвенский тракт, 15 в Мотовилихинском районе.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...