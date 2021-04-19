19 апреля 2021

Свердловчан будут подключать к газоснабжению бесплатно

© Служба новостей «URA.RU»
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Ввод в эксплуатацию газопровода в деревнях Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района Челябинской области, огнеопасно газ, газопровод, газовая труба
Посредников, завышающих тарифы, обещают удалить с рынка Фото:

Многие жители сельских территорий Свердловской области в ближайшее время смогут подключиться к газоснабжению за счет государства. Как сообщил URA.RU депутат Госдумы РФ Максим Иванов, он получил ответ на свой запрос из правительства РФ, в котором вице-премьер Дмитрий Григоренко назвал критерии бесплатного подключения.

«…Предусмотрена реализация мероприятий по ускоренной догазификации населенных пунктов, в которых по состоянию на 1 января 2020 проложены внутригородские и внутрипоселковые сети газораспределения… Мероприятия по ускоренной догазификации таких населенных пунктов планируется реализовывать без привлечения средств граждан», — сказано в ответе. Физических лиц, относимых к заявителям первой и второй категорий, оборудование которых расходует до 7 кубометров в час, при наличии технической возможности будут подключать бесплатно. Для решения этих задач будет создан единый федеральный оператор по газификакции.

«Власть начинает наводить порядок на газовом рынке, чтобы людям было дешево и комфортно. Если они живут рядом с газопроводом и соответствуют определенным критериям, то газ подключат за счет государства. А все „прилипалы“, завышающие тарифы на подключение, будут удалены с рынка», — прокомментировал Максим Иванов.

Как писало URA.RU, жители села Косулино пожаловались на завышение посредником тарифа на подключение к газораспределительной сети в 760 раз. Чтобы протянуть короткий отрезок трубы от основного газопровода до частного дома, газораспределительные компании могут потребовать сотни тысяч и даже миллионы рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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