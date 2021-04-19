Из майских праздников свердловчанам разрешили только Пасху

Коронавирусные ограничения в храмах вводить не будут Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области ограничения, связанные с коронавирусом, коснутся праздников 1 и 9 мая, а также легкоатлетической эстафеты, однако не будут действовать на празднование Пасхи 2 мая. Об этом рассказал замгубернатора Павел Креков в ходе брифинга по итогам заседания оперштаба.

«Каждый человек решает сам, мы навязывать какое-то мнение [по посещению храмов в Пасху — прим. ред.] не будем», — отметил Креков. В то же время он напомнил, что такие мероприятия несут повышенную опасность. Замгубернатора также сообщил, что, хотя от массовых мероприятий (кроме военного парада) в День Победы решено отказаться, вечером 9 мая планируется салют.

По словам Крекова, ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает оставаться стабильной, число заразившихся снижается. В связи с этим планируется еще две больницы в регионе вернуть для плановой медпомощи. Он также рассказал, что еженедельно в область поступает до 100 тысяч доз вакцины, темпы вакцинации предполагается нарастить.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о решении отказаться от массового шествия 1 мая. Он также сообщил, что 9 мая состоится только военный парад, а прохождение Бессмертного полка будет организовано в онлайн-формате.