В Свердловской области отменили майские шествия из-за COVID

Власти хотят ограничиться военным парадом Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области из-за коронавируса решено отказаться от шествий 1 Мая и колонны Бессмертного полка в День Победы. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, сообщили в пресс-службе главы региона.

«В этом году от шествия в честь Праздника Весны и Труда придется отказаться. Эта мера позволит нам сдержать распространение коронавирусной инфекции. На текущий момент мы наблюдаем устойчивое снижение заболеваемости, однако этот результат нужно закрепить и не допустить новой угрозы жизни и здоровью уральцев», — сказал Евгений Куйвашев. Он также сообщил, что 9 мая состоится только военный парад, а прохождение Бессмертного полка будет организовано в онлайн-формате.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Екатеринбурга испытывает трудности в согласовании с УМВД программы Дня Победы в городе. Как сообщил источник URA.RU в силовой среде, полиция предлагает сформировать программу так, чтобы можно было открыть центр города для автомобилей после традиционного парада.