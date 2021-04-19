Челябинские власти пригласили китайцев на форум ШОС

Алексей Текслер выступил на тему: «Роль партийных организаций в развитии межрегионального сотрудничества России и КНР» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Форум глав регионов стран ШОС состоится в Челябинске в очном режиме, как только позволит эпидемическая ситуация по коронавирусу. Соответствующее заявление прозвучало 20 апреля в ходе межпартийного диалога России и Китая в ходе диалога партии «Единая Россия» и Коммунистической партии Китая, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского губернатора Алексея Текслера.

«Участники диалога выразили готовность, как только позволит эпидемическая ситуация, провести мероприятия очно в Челябинске. У региона есть опыт в организации международных мероприятий. В 2020 году Челябинск проводил Форум глав регионов стран ШОС, а также международный межпартийный форум „ШОС+“. Из-за пандемии тогда встречи прошли в онлайн-формате», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

Как заметил в своем выступлении Текслер, взаимный товарооборот между Южным Уралом и КНР вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Центральное правительство Китая оказывает нам поддержку в установлении прочных и взаимовыгодных отношений с регионами», — подчеркнул он.

Год назад планировалось, что все мероприятия саммитов пройдут в Челябинске. Однако в июле 2019 года решено было перенести события с участием глав государств в Санкт-Петербург, поскольку прежнее руководство Челябинской области не успело подготовить необходимые площадки и отели. Затем началась пандемия коронавируса, сдвинувшая срок проведения Форума глав регионов стран ШОС сначала на октябрь 2020 года, а теперь — с одобрения Совета Федерации — на вторую половину 2021 года.