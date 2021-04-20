Осужденный блогер Алексей Навальный находится в туберкулезной больнице и его лечат только капельницей с глюкозой. Об этом сообщил адвокат Вадим Кобзев в Twitter.
«С четвертого раза ему сделали капельницу с глюкозой. Вчера вечером три медсестры предприняли шесть попыток сделать еще одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену. Теперь только все руки исколоты и в синяках», — написал Кобзев. По словам адвоката, Навального госпитализировали 18 апреля. Он находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима, сказал правозащитник.
URA.RU направило запрос в УФСИН России по Владимирской области. На момент публикации новости ответа не поступило.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает освободить из тюрьмы Навального до 7 июня. Также европейские депутаты требуют обеспечить заключенному необходимую медицинскую помощь. Сам блогер объявил голодовку, а администрация учреждения объявила о том, что может начать принудительно кормить заключенного, передает агентство Nation News.
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