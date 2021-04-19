Тюменский депутат в пандемию купил себе жилье в Испании

Депутат Сергей Романов по итогам 2020 года стал владельцем квартиры в Испании Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат Тюменской областной думы Сергей Романов в 2020 году купил себе квартиру в Испании. Такие данные изложены в его декларации о доходах, опубликованной на сайте областного парламента.

«Романов Сергей Викторович. Объекты недвижимости, находящиеся в собственности: квартира в Испании, 139,2 квадратных метра», — такие данные значатся в декларации депутата, опубликованной на сайте Тюменской областной думы. Сергею Романову принадлежит 9 из 10 долей. В 2019 году этой недвижимости у него не было.

Кроме того, парламентарий купил себе и машиноместо в зарубежном королевстве, площадью 22,9 метра. В его распоряжении также 90% этого объекта. Что до доходов, то в 2020 году Романов задекларировал 1 298 650 рублей (почти на 430 тысяч рублей больше, чем в 2019).

У других депутатов новых квартир, домов, или парковочных мест за рубежом не появилось. Некоторые даже потеряли в собственности. Так, у Алексея Салмина в 2019 году в декларации был отображен дом на Кипре. Он владел 43%. Столько же было у его супруги. По итогам 2020 года жена депутата стала владелицей 86% данной недвижимости, а из декларации депутата дом исчез.

В рублях доход Алексея Салмина составил 61,6 млн рублей. За год ему удалось заработать на 16,6 млн рублей больше, чем в 2019-м.