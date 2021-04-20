Города ЯНАО рискуют остаться без торжеств в День Победы

Всероссийское шествие «Бессмертного полка» 9 Мая пройдет в онлайн-формате Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

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Массовые мероприятия в День Победы могут не состояться. По информации URA.RU, окружные власти пока не приняли однозначного решения по этому поводу, а муниципалитеты занимаются этим на собственное усмотрение.

«Все будет зависеть от эпидобстановки», — сообщили URA.RU сразу несколько источников на местах. Примерно такая же информация поступает из правительства ЯНАО — там говорят о мониторинге эпидемиологической ситуации и пока не принятом решении.

В Ноябрьске и Салехарде сообщают о том, что окончательное решение примет оргкомитет, но они пока не собирались, несмотря на то, что до майских праздников осталось несколько дней. Возможно, решения будут приняты уже на этой неделе, сообщают с мест.

Тем не менее, в Новом Уренгое пока никаких ограничений не планируется. «Все будет масштабно, как и всегда, за исключением рассадки в помещениях — они заполняются максимум на 75% с соблюдением масочного режима, — рассказали источники в газовой столице. — Будет несколько точек праздников, шествие Бессмертного полка, чествование ветеранов, для тех из них, кто не сможет прийти, поздравлять будут прямо во дворах».

При этом ранее организаторы акции «Бессмертный полк» уже объявили об изменении формата шествия в Москве — 9 мая оно пройдет в режиме онлайн. Полномасштабное мероприятие перенесли на 24 июня, однако и далее все будет зависеть от эпидобстановки в стране.

Режим повышенной готовности в ЯНАО продлится до 30 апреля. На данный момент в ЯНАО практически все меры меры профилактики имеют рекомендательный характер, исключение составляет масочно-перчаточный режим и массовые мероприятия.