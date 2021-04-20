Кремль: как Путин отнесся к изменениям главной акции Дня Победы

Дмитрий Песков объяснил, почему шествие нельзя провести в очном режиме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин отнесся с пониманием к тому, что шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате невозможно повести 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, с учетом того, что эпидемию мы еще не перешагнули, было принято такое решение. Президент ждет этой акции. Президент в курсе, он отнесся с пониманием в связи с эпидемиологической обстановкой», — сказал Песков. Он отметил, что у всех россиян особенное отношение к этой акции, поскольку у многих отцы и деды воевали в Великой Отечественной войне. По его словам, из-за коронавируса проведение шествия приходится согласовывать с санитарными властями.

Сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева надеется, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор скорректирует требования, чтобы акцию возможно было провести в традиционном формате, передает « Царьград ». Песков заявлял, что Путин сможет принять решение об очном участии в шествии «Бессмертного полка» после того, как в Москве будут сняты ограничения.