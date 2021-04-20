Кремль: как Путин отнесся к изменениям главной акции Дня Победы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков объяснил, почему шествие нельзя провести в очном режиме Фото:

Президент России Владимир Путин отнесся с пониманием к тому, что шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате невозможно повести 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, с учетом того, что эпидемию мы еще не перешагнули, было принято такое решение. Президент ждет этой акции. Президент в курсе, он отнесся с пониманием в связи с эпидемиологической обстановкой», — сказал Песков. Он отметил, что у всех россиян особенное отношение к этой акции, поскольку у многих отцы и деды воевали в Великой Отечественной войне. По его словам, из-за коронавируса проведение шествия приходится согласовывать с санитарными властями.

Сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева надеется, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор скорректирует требования, чтобы акцию возможно было провести в традиционном формате, передает «Царьград». Песков заявлял, что Путин сможет принять решение об очном участии в шествии «Бессмертного полка» после того, как в Москве будут сняты ограничения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...