Моргенштерн признался, что боится ехать на Украину

Рэпер Алишер Моргенштерн планирует отменить концерты на Украине, так как боится туда ехать. Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram.
«Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. И, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже все перенесли. Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать», — заявил артист.
Рэпер должен был летом выступить в Киеве, Запорожье и Харькове. Теперь все три концерта под вопросом.
Замминистра информации непризнанной ДНР Даниил Безсонов ранее заявил, что Украина готова начать наступление. По его словам, в Донбассе ждут начала конфликта до конца апреля. При этом в управлении Народной милиции республики заявили, что в ДНР в результате обстрела вооруженными силами Украины погиб ребенок. Также ВСУ обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики из артиллерии большого калибра, пишет телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в