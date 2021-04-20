20 апреля 2021

Моргенштерн признался, что боится ехать на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Моргенштерн планирует отменить концерты на Украине

Рэпер Алишер Моргенштерн планирует отменить концерты на Украине, так как боится туда ехать. Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram.

«Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. И, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже все перенесли. Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать», — заявил артист.

Рэпер должен был летом выступить в Киеве, Запорожье и Харькове. Теперь все три концерта под вопросом.

Замминистра информации непризнанной ДНР Даниил Безсонов ранее заявил, что Украина готова начать наступление. По его словам, в Донбассе ждут начала конфликта до конца апреля. При этом в управлении Народной милиции республики заявили, что в ДНР в результате обстрела вооруженными силами Украины погиб ребенок. Также ВСУ обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики из артиллерии большого калибра, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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