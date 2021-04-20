20 апреля 2021

Украина ждет от «Газпрома» предложений по транзиту газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, экономика, нефть, задвижка, месторождение, нефтедобыча, запорная арматура, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть, винтиль
Украина надеется увеличить объемы транзита российского газа через свою территорию. Фото:

Украина готова предоставить российскому «Газпрому» дополнительные мощности по транзиту газа в Европу через свою территорию. Киев ждет лишь соответствующего обращения от Москвы, заявил директор компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

«Газпром прогнозирует сложный сезон прокачки газа в Европу этим летом. Пока подтверждаем готовность предоставить ЕС дополнительную мощность транзита газа из РФ в ЕС для своевременного обновления газоснабжения в ЕС. Газпрому просто нужно обратиться к соответствующему предложению по увеличению объемов контрактов и дополнительной мощности», — написал он в Facebook.

В прошлом году объем транзита российского газа через газопроводы Украины составил 55,8 млрд кубометров, что стало самым низким показателем за последние годы, уточняет ТАСС. В июне этого года Россия планирует закончить прокладку трубопровода в Германию «Северный поток 2», с помощью которого необходимость в транзите через Украину станет еще меньше.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...