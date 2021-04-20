Украина ждет от «Газпрома» предложений по транзиту газа

Украина готова предоставить российскому «Газпрому» дополнительные мощности по транзиту газа в Европу через свою территорию. Киев ждет лишь соответствующего обращения от Москвы, заявил директор компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.
«Газпром прогнозирует сложный сезон прокачки газа в Европу этим летом. Пока подтверждаем готовность предоставить ЕС дополнительную мощность транзита газа из РФ в ЕС для своевременного обновления газоснабжения в ЕС. Газпрому просто нужно обратиться к соответствующему предложению по увеличению объемов контрактов и дополнительной мощности», — написал он в Facebook.
В прошлом году объем транзита российского газа через газопроводы Украины составил 55,8 млрд кубометров, что стало самым низким показателем за последние годы, уточняет ТАСС. В июне этого года Россия планирует закончить прокладку трубопровода в Германию «Северный поток 2», с помощью которого необходимость в транзите через Украину станет еще меньше.
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