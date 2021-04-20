В РФ хотят ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России предложил ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию. Она предполагает, что в случае потребления больше установленной нормы граждане будут платить более высокую цену за единицу энергии. С инициативой обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину Союз потребителей РФ.

«За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт/ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт/ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5», — передают «Известия» слова председателя Союза потребителей Петра Шелищ.

По его мнению, повышать плату за превышенную норму разумно постепенно — к примеру, предусмотреть увеличение цены за каждые новые 100 кВт/ч. Расценки за потребление сверх нормы нужно приблизить к экономически обоснованным тарифам, отметил эксперт. Авторы проекта полагают, что новая система позволит экономить электричество.

Депутат Госдумы Илья Осипов полагает, что россияне не смогут уложиться в норму — 100 кВт/ч. По его словам, гражданам придется переплачивать, как бы они не старались экономить.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос дифференциации тарифов на электроэнергию. Об этом он рассказал на встрече с правительством. По данным Минэнерго, рост цен на электроэнергию для населения в текущем году в среднем не превысит 5%, передает агентство Nation News.