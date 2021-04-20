Россияне забывают забирать накопительную часть пенсий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Пенсионный фонд России (ПФР) начал отправлять россиянам сообщения с напоминаниями о наличии невыплаченных средств пенсионных накоплений. Для получения денег необходимо направить в фонд соответствующее заявление.

«Главное управление ПФР 5 по Москве и Московской области информирует вас о наличии в специальной части индивидуального лицевого счета невыплаченных средств пенсионных накоплений. Для реализации Вами права на установление выплат вам необходимо подать заявление о выплате средств пенсионных накоплений», — приводит пример сообщения от фонда Business FM.

Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин напомнил, что до 2014 года часть пенсионных отчислений шла на формирование страховой пенсии, которую все получают, а 6% — на формирование накопительной. Средства поступали либо в НПФ, либо через ПФР в управляющую компанию «Внешэкономбанк». Теперь, когда мужчинам исполняется 60 лет, а женщинам — 55 лет, они имеют право на получение выплаты, отметил эксперт. Гендиректор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов подчеркнул, что в крупных городах сумма накоплений может составлять 60-80 тысяч.

Ранее партия «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который может вернуть старый порядок выхода россиян на пенсию. Сергей Миронов пояснил, что женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет. Такого же мнения придерживается заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.